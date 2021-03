"Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı

Balıkesir'de "Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi" ile kamu, sivil toplum örgütleri, öğretmen ve öğrencilere verilecek eğitimlerle afet sırasında yaşanacak ölümlerin en aza indirilmesi hedeflenen projenin ilk ayağı olan eğitimler kapsamında bugüne dek 37 bin kişiye afet eğitimi verildi.

Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteklediği "Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi" tanıtım toplantısı Avlu Balıkesir toplantı salonunda yapıldı.

Programda Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım videosu sonrası açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, 2021 yılının İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini bu bağlamda tüm illerde afet eğitim seferberliği başlatıldığını söyledi. Hedefin 51 milyon kişiyi afet bilinci konusunda eğitmek olduğunu söyleyen Müdür Şahin, Balıkesir için ise, "Afet eğitim çalışmaları kapsamında mart ayı itibariyle 31 bin 800 kişiye afet farkındalık eğitimi verilmiştir. Risk azaltma plan çalışmaları devam etmekte olup, nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerimizde İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Türkiye genelinde belirlenen toplanma alan sayısı 20 bin 309 iken Balıkesir'de toplanma alanı olarak belirlenen yer sayısı bin 585 ile Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır." dedi.

Proje ortağı olan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda öğretmen, öğrenci ve velilere dönük afet farkındalık eğitimlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Okulların dirençli hale gelmesi öğretmen ve öğrencilerin fiziksel olarak afete hazır olmasının önemine dikkati çeken Yıldız, 13 Mart 1992 Erzincan depremini 8. sınıf öğrencisi olarak yaşayan biri olarak o gün ile bugünü karşılaştırdığında hem afet hem devlet noktasında çok iyi yerlere geldiklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yerel yönetim olarak afet konusunda belediye ve kamu kurumlarındaki kapasite belirleme çalışmaları esnasında kurumlar arası iletişim sorunu K9 arama kurtarma köpeği gibi eksikleri olduklarını anladıklarını söyledi. Yılmaz, "Eksiklerimizi fark ettik, insanların çok hızlı panik olduğunu fark ettik. Bununla ilgili eğitim birimimizi daire başkanlığına dönüştürdük. İlk sene pandemi yoktu 79 bin öğrenci ve yetişkinimize afetlere karşı neler yapılmasıyla ilgili eğitim verdik." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise 20 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün eğitimden ulaşıma, sağlığa her alanda daha iyi bir yere geldiğini söyledi. Özellikle toplumdaki farkındalığı sağlamak ve afet anındaki vatandaşın bilincini sağlamak adına planlanan projeyi desteklediklerini açıkladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da 1999 depreminde görevli olarak Sakarya, Göçlük ve Yalova'ya gittiğini yaşadıklarını şimdi bile hatırladıkça ürperdiğini söyledi. Afet konusunda eğitim önemine dikkat çeken Milletvekili Subaşı, bu bağlamda AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'nin başarılı ve Türkiye'ye örnek çalışma ve başarıları olduğunu ifade etti.

Son olarak konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi" ile yaşlı genç herkesi afet konusunda bilinçlendirmek ve afet farkındalığı oluşturmak amacında olduklarını söyledi.

Yılmaz, "Afetsiz bir hayat olmuyor. Bize düşende tevekkülden önce tedbir almak. Afete her an yakalanabiliriz. Uzmanlarında bu konuda ciddi açıklamaları var. Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok. Bir taraftan kurumlarımızın kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Her türlü yasal gerekliliği kurumsal olarak yerine getiriyoruz. Ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu alanda öyle bir aşama kat etti ki. 10 yıl öncesine bile baktığınızda inanılmayacak bir kat ediş oldu. AFAD'ın oluşumu ile teknik kapasite çok yükseldi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak