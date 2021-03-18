BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı
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BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı

18.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:52

Çelenk bırakılması İstiklal marşı okunması Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin'in konuşması Valilikten detay Şehitliğin ziyaret edilmesi - Balıkesir Balıkesir Garnizon Şehitliği'ndeki törende konuşan Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çekti.

Çelenk bırakılması

İstiklal marşı okunması

Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin'in konuşması

Valilikten detay

Şehitliğin ziyaret edilmesi - Balıkesir

Balıkesir Garnizon Şehitliği'ndeki törende konuşan Hava Pilot Binbaşı Ekrem Çekin, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok karanlık bir gün yaşadığını belirten Çekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren kahraman Türk halkı meydanlara indi. Demokrasisine, cumhuriyetine, geleceğine, namusuna, şerefine sahip çıktı ve darbecilere unutamayacakları bir ders verdi. O gece Türk milleti sadece bir darbeyi önlemekle kalmamış, aynı zamanda ülkesini işgalden kurtarmıştır. Gelecek nesiller 15 Temmuz demokrasi direnişinin kahramanlarını asla unutmayacaktır. Vatan için şehit olmak, görevlerin en kutsalı, rütbelerin en büyüğü, Türk'e has mertlik ve kahramanlığın sembolüdür."

Daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki protokol üyeleriyle şehitlik defterini imzaladı.

BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı
BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı
BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı
BALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü törenleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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