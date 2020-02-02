: Balıkesir 15 temmuz şehidinin cenazesi bandırma'ya nakledildi

02.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:05

15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi

15 TEMMUZ darbe girişiminde Ankara'da Şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi, memleketi Niğde Bor'daki Şehitlikten alınıp ailesinin yaşadığı Bandırma'da Garnizon Şehitliği'ne nakledildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokağa çıkın' çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve darbecilerin helikopterden attığı bomba nedeniyle şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedildiği Niğde'nin Bor ilçesinden alınıp, Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

Ramazan Konuş'un cenazesi için Bandırma Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Erdek Kaymakamı ve Bandırma Kaymakam Vekili Ekrem Çalık, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehit Ramazan Konuş'un ailesi ile halk katıldı.

Garnizon Şehitliği'nde okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın yaptığı duadan sonra Ramazan Konuş'un cenazesi Bandırma Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze töreninde, Şehit Ramazan Konuş'un eşi Hacer Konuş, kızları Rümeysa, Şüheda ve Fatma Zehra gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA

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