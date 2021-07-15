BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, 5 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer de coşkuyla kutlandı.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üst Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve bazı partilerin il başkanları katıldı.

Programa katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı canlı olarak izledi.

Ardından sala okundu ve 15 Temmuz gecesindeki bazı görüntüler izletildi. Daha sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birer konuşma yaptı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada etkinliğe katılan Balıkesirli vatandaşlara teşekkür etti.

Şıldak, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini yok etme girişimi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış bir hain hareketin illegal yollarla ülkemizde silahlı kuvvetlerin içinde bir grubun desteklediği bir hareketle darbe girişiminde bulunma ve o hainliği göstermeyi cesaret ettiği tarihe kara bir gün olarak geçtiği gündür ama o günün sonunda milletimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi ve sokaklara fırladı. Yüreğiyle, bedeniyle, elleriyle darbeye hayır dedi. O hayır değiş en güzel cevap oldu. O kara gün bir bayram gününe dönüştü. Aslında bugün devletimizin yeniden doğduğu gün. 15 Temmuz o hain yapıdan ülkemizin Türkiye'nin kurtulduğu gündür. Bunun lafı sözü çok olur ama yaşayan bilir. İşte yaşayanlar burada en önde oturan gazilerimiz."

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul'da darbe girişiminde sokağa çıkarak darbe girişimine karşı duran Emrah Yılmaz ve Aliyar Engin Dağlar yaşadıkları geceyi anlattı.

Program, havai fişek gösterileri ve sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
BALIKESİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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