Balıkersir'de art arda iki deprem
Haberler » Güncel » Balıkersir'de art arda iki deprem - Haber

Balıkersir'de art arda iki deprem

Balıkesir'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

10.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:55
Balıkersir'de art arda iki deprem

'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23,14'te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından saat 23.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler