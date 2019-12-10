Balıkersir'de art arda iki deprem
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Balıkersir'de art arda iki deprem

Balıkesir'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

10.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:55
Balıkersir'de art arda iki deprem

'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23,14'te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından saat 23.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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