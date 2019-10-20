Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan Nazmi Tuna, büyük bir yayın balığı avladı.
Boyu 2 metre, ağırlığı 67 kilogram ölçülen balık, çevredekilerin yardımıyla kıyıya taşındı.
İlçede restoran işleten Nihat Temel tarafından satın alınan yayın bağlığı, iş yerinin bahçesine asılıp sergilendi.
Bazı vatandaşlar balığın yanında fotoğraf çektirdi.