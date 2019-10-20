Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.

20.10.2019 14:28
Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan Nazmi Tuna, büyük bir yayın balığı avladı.

Boyu 2 metre, ağırlığı 67 kilogram ölçülen balık, çevredekilerin yardımıyla kıyıya taşındı.

İlçede restoran işleten Nihat Temel tarafından satın alınan yayın bağlığı, iş yerinin bahçesine asılıp sergilendi.

Bazı vatandaşlar balığın yanında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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