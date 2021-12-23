Balıkçının ağına 40 kiloluk yayın balığı takıldı - Haberler
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Balıkçının ağına 40 kiloluk yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına 40 kiloluk yayın balığı takıldı
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçı ağına 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

AYDIN (DHA) - AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçı ağına 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Tezgahta sergilenen balık, kilosu 80 TL'den satışa çıkarıldı.

Yeşilırmak Nehri'nde ava çıkan balıkçı İlhami Aydın'ın ağına dev yayın balığı takıldı. Güçlükle tekneye alınan 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Dev balığı merakla inceleyenlerden kimi cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti, kimisi ise selfie yaptı. Yayın balığı, kilosu 80 TL'den satışa çıkarıldı.

Balığı tutan İlhami Aydın, "Satmaya kıyamıyoruz, vallahi bekletiyoruz şimdilik. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Tezgahımızın gözdesi oldu" dedi.

Kent sakini Fırat Uçar da yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük balığı yakından görme fırsatı elde ettiğini söyledi.


Balıkçının ağına 40 kiloluk yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına 40 kiloluk yayın balığı takıldı

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