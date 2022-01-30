Balıkçının ağın ipine dolanarak kopan bacağı, denizde kayboldu

KANDIRA, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinden açılan balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı ipe dolanarak koptu. Diz altından kopan bacağı bulamayan balıkçılar, sağlık ekiplerine haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi. Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü. Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.