Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları semineri Trabzon'da yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFISH) projesi kapsamında "Veri Toplama Süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye'nin uyumlaştırılmasında AB...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFISH) projesi kapsamında "Veri Toplama Süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye'nin uyumlaştırılmasında AB Stok Değerlendirmesi ve Yönetimi" semineri Trabzon'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen seminerlerin açılış toplantısı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Enstitü Müdürü Ercan Küçük ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, deniz araştırmalarının, yüksek maliyeti nedeniyle kamu marifetiyle yürütülmek durumunda olduğuna dikkati çekerek, bu durumun uluslararası yükümlülükler, balık stoklarının izlenmesi programları ile uzun süreli izleme projelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde yapılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Balıkçılıkta sürdürülebilirliğin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması halinde balık avcılığının sosyo-ekonomik devamlılığının önünün de açılmış olacağını belirtti.

Programda, açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Proje kapsamında boğaz geçişlerinde balık stoklarının izlenmesiyle elde edilen verilerin işlenerek, bir ekosistem modeli oluşturulması, bununla birlikte balık büyüklükleri, balık tür çeşitliliği, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri, meteorolojik ve fiziko kimyasal verilerle balıkların davranışlarının izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay