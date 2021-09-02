Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları semineri Trabzon'da yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları semineri Trabzon'da yapıldı

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları semineri Trabzon'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFISH) projesi kapsamında "Veri Toplama Süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye'nin uyumlaştırılmasında AB...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFISH) projesi kapsamında "Veri Toplama Süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye'nin uyumlaştırılmasında AB Stok Değerlendirmesi ve Yönetimi" semineri Trabzon'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen seminerlerin açılış toplantısı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Enstitü Müdürü Ercan Küçük ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, deniz araştırmalarının, yüksek maliyeti nedeniyle kamu marifetiyle yürütülmek durumunda olduğuna dikkati çekerek, bu durumun uluslararası yükümlülükler, balık stoklarının izlenmesi programları ile uzun süreli izleme projelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde yapılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Balıkçılıkta sürdürülebilirliğin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması halinde balık avcılığının sosyo-ekonomik devamlılığının önünün de açılmış olacağını belirtti.

Programda, açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Proje kapsamında boğaz geçişlerinde balık stoklarının izlenmesiyle elde edilen verilerin işlenerek, bir ekosistem modeli oluşturulması, bununla birlikte balık büyüklükleri, balık tür çeşitliliği, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri, meteorolojik ve fiziko kimyasal verilerle balıkların davranışlarının izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Demet Akalın Seren Serengil
Spor Marcao Cristiano Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları semineri Trabzon'da yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:02:33. #1.14#

title