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Balıkçılık, Güncel

Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar...

15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:41
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 31 Ağustos 2019 gecesi, 'vira bismillah' denilerek açılan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın bugün itibariye sona erdiğini belirtti.

Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.

YASA DIŞI AVCILIK VE SATIŞA 28,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Yasadışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış yeni kontrol botları aldıklarını ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357 denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da katkı sağlıyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 50 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."

KÜÇÜK TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARA 12 MİLYON 831 LİRA DESTEK

İsteyen balıkçıların, ekonomik faaliyetlerine devam etmek ve halkın yazın da balık ihtiyacının karşılanması için izin alarak ve kurallara uyarak uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık yapabileceğini dile getiren Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılarına ise kurallara uymaları şartıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin vereceklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, geçen yıl deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATI BİR MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe net ihracatçı olduğunu kaydeden Pakdemirli, geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eti.

Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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