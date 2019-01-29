Balıkçıların Yüzü "Bahar Havasıyla" Güldü

Karadeniz Bölgesi'nde son bir haftadır yaşanan bahar havasıyla av miktarındaki artış, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle mezgit, tirsi, istavrit gibi balıkların avında artış yaşandığını söyledi.

Denize açılan balıkçıların elleri boş dönmediğini vurgulayan Bayrak, hava şartlarının uygun gitmesi halinde balık avının artarak devam edebileceğini dile getirdi.

Bayrak, hamsi avından ise umduklarını bulamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçılarımız denize açılmakta güçlük çekiyordu. Son günlerde bölgemizde yaşanan bahar havası, balık avı miktarında artış yaşanmasını sağladı. Mezgit başta olmak üzere avında artış yaşanan balık türleri var ancak hamsiden umduğumuzu maalesef bulamadık. Fiyatı her ne kadar kısa bir dönem 10 liraya kadar düşse de vatandaş için pahalı. Şu anda kilogramı 15-20 lira seviyesinde. Az olduğundan fiyatı da yüksek seyrediyor. Vatandaşlarımız hangi balık daha çok avlanıyorsa ona yönelsin. Çünkü hem daha taze hem de fiyatı uygun olur."

Kaynak: AA