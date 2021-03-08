Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı
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Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı

08.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:20
Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı

Çorum'da amatör balıkçıların oltasına 2 metre 20 santim boyunda boyunda 71 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Çorum'da amatör balıkçıların oltasına 2 metre 20 santim boyunda boyunda 71 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Obruk Baraj Gölü'ne balık avına giden 3 arkadaşın oltasına yayın balığı takıldı. Amatör balıkçılar yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından dev balığı sudan çıkardı. Oltalarına takılan yayın balığının 2 metre 20 santim boyunda, 71 kilo 300 gram ağırlığında olduğu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı. - ÇORUM

Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı
Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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