Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de Aslantaş Gölü kıyısında yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylülerin mesaisi sabah güneş doğmadan başlıyor.

Osmaniye'de Aslantaş Gölü kıyısında yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylülerin mesaisi sabah güneş doğmadan başlıyor.

Kadirli ilçesine bağlı göle kıyısı olan köylerde yaşayan köylüler, bir önceki akşam göle attıkları ağlarını toplamak için, ertesi sabah güneş doğmadan kayıklarıyla göle açılıyor.

Attıkları ağları toplayan köylüler, tuttukları balıkları köye gelen balıkçılara kilogram hesabı satarak geçimlerini sağlıyor.

Akşam güneşin batmasına yakın tekrar kayıkla açılan köylüler, ağlarını belirledikleri yerlere atarak, ertesi günün nasibini beklemeye başlıyor.

Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor

Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor

Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor

Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adnan Menderes Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Beren Saat Mehmet Erdem
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Halis Özkahya Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:14:33. #1.12#