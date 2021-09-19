Balıkçıların mesaisi güneş doğmadan başlıyor

Osmaniye'de Aslantaş Gölü kıyısında yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylülerin mesaisi sabah güneş doğmadan başlıyor.

Kadirli ilçesine bağlı göle kıyısı olan köylerde yaşayan köylüler, bir önceki akşam göle attıkları ağlarını toplamak için, ertesi sabah güneş doğmadan kayıklarıyla göle açılıyor.

Attıkları ağları toplayan köylüler, tuttukları balıkları köye gelen balıkçılara kilogram hesabı satarak geçimlerini sağlıyor.

Akşam güneşin batmasına yakın tekrar kayıkla açılan köylüler, ağlarını belirledikleri yerlere atarak, ertesi günün nasibini beklemeye başlıyor.