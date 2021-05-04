Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
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Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci

Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel

AKDENİZ ve Ege'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon balığının 8 türü için kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı.

AKDENİZ ve Ege'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon balığının 8 türü için kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı.

Kızıldeniz'den gelerek, Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar verip, kendi türleri de dahil olmak üzere birçok balığı yiyerek, zarar veren balon balığı popülasyonu, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon adet 'lagocephalus sceleratus' türü balon balığı için kuyruk başı 5 lira ödeme yapacağını duyurdu. Balıkçıların büyük ilgi gösterdiği uygulamada sadece Antalya'da 20 günde 36 bin balon balığı kuyruğu getirildi.

Balıkçıların büyük beklenti içinde oldukları kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının daha çok balık tutma imkanı sağlayacağını değerlendiren balıkçılar, ek gelir fırsatı yakaladıklarını kaydetti. 'EKONOMİYE KAZANDIRILMASI LAZIM'Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küçük balıkçıların zor durumda olduğunu söyledi. Kararın küçük balıklar açısından iyi olduğunu belirten Gökoğlu, "Bu balıkların ülkemiz için faydaya dönmesi, ekonomiye kazandırılması lazım. Eti, zehri, derisi kullanılmalıdır. Sürüden bir kısmını çekeceğiz ancak tamamen yok etmek mümkün değil. Akdeniz'e bu balıklar artık girdi ve sürekli çoğalacaktır" dedi.Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta da balıkçı için güzel destek olduğunu söyledi. 6 aylık zamanda daha iyi balık yakalama imkanı bulabileceklerini belirten Balta, "Arkadaşlarımız balon balığına daha çok yönelecek. Şu anda yumurta zamanı ve tutulursa üremesinin de önüne geçilmiş olur" diye konuştu.Balon balıklarının, balıkçılığı bitirdiğini kaydeden Hüseyin Baştürk ise "Geçen yıl 835 kuyruk verdim, 4 bin liranın üzerinde destek aldım. Çok sevindik. 4 gözle bekliyorduk yeniden açılmasını. Hem ekonomiye kazandıralım hem de bu balıktan kurtulalım. Tüm balon balıklarının fiyatının 5 lira olması lazım. Balon balığı seçmeye mi başlayacağız şimdi?" dedi.Balıkçı Tevfik Kamun, balon balıklarının hem denize hem balıkçılara zarar verdiğini belirterek, "Geçen yıl 800 liralık yakalamıştım. Teknem arızalıydı. Bu yıl 2 bin adet yakalarım" diye konuştu.

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Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci
Balıkçıların 'kuyruk teşviki' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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