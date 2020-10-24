Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının boyu 1 metreye ulaştı
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Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının boyu 1 metreye ulaştı

24.10.2020 22:20 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:40
Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının boyu 1 metreye ulaştı

Ege Denizi'ne dadanan balon balıkları Bodrum'da çoğalmaya başladı.

Ege Denizi'ne dadanan balon balıkları Bodrum'da çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan balıkların boyları 1 metre uzunluğuna ulaştı.

Akdeniz ve Ege Denizi'nin korkulu rüyası olan balon balıkları gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşayan ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça eden balon balıklarının boyları da 1 metre uzunluğuna ulaşmaya başladı. Çene gücüyle ve keskin dişleriyle teneke kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.

1 METRELİK BALON BALIĞI

Sabah saatlerinde balık avlamaya çıkan Av. Göray Karadut teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı. Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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