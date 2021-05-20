Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü
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Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü Balıkçı barınağı salyaya gömüldü 10 yılda bir denizi mahvediyor Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında dalgaların etkisiyle bir süre kaybolan deniz salyası, bu sabah itibariyle çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü

Balıkçı barınağı salyaya gömüldü

10 yılda bir denizi mahvediyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında dalgaların etkisiyle bir süre kaybolan deniz salyası, bu sabah itibariyle çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Bir hafta arayla geri gelen deniz salyası, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağının tamamını kapladı.

Marmara Denizi'nde yaklaşık 6 aydan beridir etkili olan deniz salyası, geçtiğimiz hafta dalgaların etkisi ile bir süre ortadan kayboldu. Denizi ve kıyıları saran salyaların kaybolması sonrasında eski masmavi rengine kavuşan denizin görüntüsü, bölgede yaşayan balıkçılara rahat bir nefes aldırmıştı. Dalgaların etkisi ile kaybolan salya belası, bu sabah itibarıyla Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında yine çirkin yüzünü gösterdi. Geri gelen salyalar Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağını tamamen kaplarken, barınakta bulunan onlarca balıkçı teknesi ise salyalar içerisinde kaldı. Bu sabah itibari ile salyanın çirkin yüzünü tekrardan gören balıkçılar ise Marmara Denizi'nin tamamen salyalardan temizlenmesini ümit ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bazı balıkçılar 1997 senesinden bu yana 5 yılda bir, 10 yılda bir Marmara Denizi'nde bu durumla karşılaşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Ama inşallah bir on sene daha görmeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar ve vatandaşlar, "Ben 1996-1997'de balıkçılığa başladım. 1997 senesinde bu hastalık meydana geldi. Bunu 4 yılda bir, 5 yılda bir ve 10 yılda yaşıyoruz. Lakin bu sene sular soğuk gittiği için terk etmedi. Soğuk suda yaşıyor. Sular ısındığı zaman ölüyor. Bu sene sular soğuk gittiği için biz bu salya sıkıntısını sürekli çekiyoruz. Ege ve Karadeniz'de bu sıkıntı yok. Saroz Körfezi'nden akıntıyla girdi. Marmara Denizi'nde sıkıntıyı halen yaşıyoruz. Ama inşallah bir on sene daha görmeyeceğiz. Lakin bir önlem alınması lazım. Sıkıntılı haldeyiz. Bu Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti ama sıkıntıdayız şu anda. Bu bir hastalık yani. Plankton mu diyorlar deniz analarının ölmesi mi diyorlar ama kimse tam olarak bir şey diyemiyor. Ama 97 senesinden bu yana bu sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.

"Önceden karaya çıkardı, güneş kuruturdu"

Açıklamaların devamında, "Bir karadan esip denize birde lodostan esip geri limanın içerisine geliyor. Sahillerimizde kara yok. Her taraf beton oldu. Önceden karaya çıkardı, güneş kuruturdu. Öylece kendini yok ederdi. Şimdi yok edemiyor. Bazen kayboluyor gidiyor ondan sonra geri geliyor" dedi.

Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü
Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü
Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü
Balıkçıların kirli kabusu 'salya' geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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