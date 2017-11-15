Balıkçıların "Gurbette" Zorlu Mesaisi

MESUT KARADUMAN- Eylül ayında balık av yasağının kalkmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden Tekirdağ'a gelen tayfalar, geride bıraktıkları ailelerinin geçimini sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Balık peşinde ekmek teknelerinde yıllarını geçiren, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, denizden ve gemilerden vazgeçmeyen tayfalar, ailelerine hasret Marmara Denizinde çalışarak elde ettikleri gelirle evlerinin geçimini sağlıyor.



1 Eylülde av yasağının sona ermesiyle evlerinden ayrılan tayfalar, sezonun sona ereceği 15 Nisan'a kadar Marmara Denizinde avcılık yaparak, ailelerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor.



Akşamları denize balık avına çıkan tayfalar, sabaha karşı limana döndükten sonra bir süre dinlenip, ağ mesaisine başlayarak günlerini geçiriyor.



Gemi kaptanı Aziz Kamburoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi.



Balık sezonunun açılmasıyla Marmara Denizi'nde balık avlamak için her yöreden tayfanın geldiğini belirten Kamburoğlu, çalıştığı gemide Türkiye'nin dört bir yanından gurbete çıkan balıkçıların olduğunu ifade etti.



Tayfalardan Ordulu Necmettin Çelik 1974 yılından beri denizlerde olduğunu ve ailesine hasret ekmek parası için çalıştığını söyledi.



-"Sezon başladıktan sonra 8 ay gurbetteyiz"



Evli ve 3 çocuğu olduğunu ifade eden Çelik, "Karadeniz'de bu yıl umduğumuz balık olmadı. Biz de rızkımızı aramak için Marmara'ya geldik. Akşam 6-7 gibi denize çıkıyoruz. Ağ atıyoruz kısmetimize ne çıkarsa alıp dönüyoruz. Daha sonra limana gelince istirahat ediyoruz. Sonra kalkıp ağ onarımı yapıyoruz." dedi.



Çelik, sezon bitene kadar bir hafta izinleri olduğunu belirterek, "Bu bizim ekmek teknemiz. Bu olmazsa bizim cebimizde para olmaz. Gemide 20 tane adam var evli. Kura çekerek kimin ne zaman eve gideceğini belirleriz. Ocak-Şubat ayına kadar tayfalar izinlerini kullanır. Sezon sona erene kadar bir hafta iznimiz var. Sezon başladıktan sonra 8 ay gurbetteyiz." diye konuştu.



-"Çoluk çocuğumuzun rızkı için buralara geliyoruz"



Bartınlı tayfa Cemil Duran da 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve bu işin babasından kendisine miras kaldığını dile getirdi.



Duran, Eylül başında evden ayrılıp, sezon sonuna kadar denizlerde olduklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Evimizi geçindirmek, çocuklarımıza para göndermek için çalışıyoruz. Bu yıl Marmara'da balık olduğu için buraya geldik. Bu aralar burada balıkçılık güzel. 4 ayda bir iznimiz oluyor. Onu da ancak Şubat ayında kullanabiliyoruz. Sezon başlayınca evimizden ayrılıyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkı için buralara geliyoruz. Sezon da iyi geçerse mutlu oluyoruz."



Tokat'tan gelen tayfa Hasan Yılmaz ise Karadeniz'de çok balık olmadığı için Tekirdağ'a geldiklerini, her gün denize açılıp ekmek paralarını kazandıklarını kaydetti.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balık sezonunun açılmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden 20-25 kadar tayfanın kente geldiğini söyledi.



Tayfaların bu süreçte sezon bitene kadar Tekirdağ'da kaldığını aktaran Pehlivanoğlu, "Bu sezon da yaklaşık 20 tayfa, gemilerde çalışmak için kentimize geldi. Bu arkadaşlar, geçici olduğu için kooperatifimize üye değil. Önemli bir kısmı kendi şehirlerindeki kooperatiflerin üyesi. Ancak üyemiz olmamalarına rağmen, misafir tayfalara gerekli desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.