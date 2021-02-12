Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
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Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi

12.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:47
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, Keban Baraj Gölü'nde günün büyük kısmını su üzerinde ve dondurucu soğukta geçiren balıkçıklar, zor şartlarda balık avlıyor.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, Keban Baraj Gölü'nde günün büyük kısmını su üzerinde ve dondurucu soğukta geçiren balıkçıklar, zor şartlarda balık avlıyor. Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Zeki Tona (53), sabah erken saatlerde hayvanlarını yemledikten sonra balığa çıktığını belirterek, "Kışın dondurucu soğuklarda işimiz çok zor. Günlük 15-20 kilo balık yakalıyoruz. Tuttuğum balıkları Elazığ'daki kooperatifimize satıyorum" dedi.

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesine bağlı ve Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Hıdırözü köyünde yaşayanlar, çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Sabah, güneş doğmadan uyanan köylüler, eksi derecelerdeki dondurucu soğuğa rağmen, hayvanların yemini ve suyunu verdikten sonra, teknelerine binip balık avına çıkıyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki ağlarını suya bırakan balıkçılar, ağlarına takılan balıkları çektikten sonra akşam saatlerinde kıyının yolunu tutuyor. Tuttukları balıkların büyük kısmını kentteki ve Elazığ'daki kooperatiflere satan balıkçıklar, geri kalan balıkları kıyıda pişirerek, türküler eşliğinde yiyor. Aynalı sazan, küpeli, turna, karabalık, alabalık ve şaput gibi balıkları yakalayan balıkçılar, tüm zorluklara rağmen yaptıkları işten keyif aldıklarını ve dondurucu soğuğa rağmen bırakamadıklarını söyledi.

'İŞİMİZ KIŞIN ÇOK ZOR'1992 yılından beri balıkçılık yapan Zeki Tona, kış mevsimiyle birlikte işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, "Kışın dondurucu soğuklarda işimiz çok zor. Günlük 15-20 kilo balık yakalıyoruz. Sabah önce köydeki hayvanları yemliyorum, daha sonra da 7 gibi balığa geliyorum. Ağlarımı seriyorum. Saat 17.00 gibi de ağlarımı çekiyorum. Balığı Elazığ tarafında bir kooperatifimiz var, oraya götürüp satıyorum. Kooperatif de bu balıkları Batman, Elazığ ve Diyarbakır'a gönderiyor. Yaklaşık 2 bin metre uzunlukta ağ seriyoruz. Akşam bıraktığımız ağları, sabah çekiyoruz. Sonra tekrar  bırakıyoruz, akşam tekrar çekiyoruz. Bu döngü böyle sürekli devam ediyor" dedi.'AĞLARI ÇEKTİĞİMİZ ZAMAN PARMAKLARIMIZ DONUYOR'Gölde balıkçıların belli yerleri olduğunu ihaleye girerek, devletten bölge kiraladıklarını söyleyen Tona, şunları söyledi: "Oltayla balık avlayanlar hiç ücret ödemeden gelip bizim yerlerimizi kullanıp balık avlıyorlar. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, bunları yasakladı. Bölgemizde bu tür avlanmalar yasak. Bu konuda çok rahatız. Sayın valimize de teşekkür ederiz. Biz kış eksi 15 derecede gece avına gidiyoruz. Ağları çektiğimiz zaman parmaklarımız donuyor. Ben şu an 53 yaşındayım. Emekli oldum fakat balıkçılığı bırakamıyorum. Suya açıldığın zaman huzur buluyorsun. Tüm zorluklara rağmen balıkçılığı çok seviyorum."

 


- Tunceli
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi
Balıkçıların dondurucu soğukta zorlu mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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