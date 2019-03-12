Balıkçıların, Deniz Aslanlarını Ses Fişeğiyle Korkutması Tepki Çekti

Kanadalı bir grup balıkçının, deniz aslanlarını korkutmak için ses fişeği atması hayvan severlerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada grupları olan balıkçıların yayınladığı videoda, Kanadalı bir grup balıkçının av için açıldıkları Georgia Boğazı'nda, gemilerinin takip eden deniz aslanlarını korkutmak için aralarına ses fişeği attıkları görülüyor.

Denizcilerin, ayıları ses ile korkutmak için hazırlanmış olan ses fişeğini deniz aslanlarının ortasına attıkları; fişeğin saniyeler sonrası patladığı ve deniz aslanlarının büyük bir korku ile kaçıştıkları görülüyor. Bu durumu gören denizciler ise kahkahalar atıyor ve "Bu muhteşemdi" diyor.

Görüntülerin haber kanallarında yayınlanmasının ardından Okyunuslar ve Balıkçılık Dairesi konu hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Uzmanlar ölümcül bir etkisi olmasa da fişeğin, deniz aslanlarının işitmelerinde bir kayba neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA