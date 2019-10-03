Balıkçıların bulduğu mayını sas timi imha etti
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
03.10.2019 09:45
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA