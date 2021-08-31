Balıkçıların av sezonu başlıyor
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Balıkçıların av sezonu başlıyor

Balıkçıların av sezonu başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Eylül itibari ile balıkçıların av sezonunun başlayacağını duyurdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Eylül itibari ile balıkçıların av sezonunun başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Denizlerde ve İç sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığa istinaden; Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021 tarihinde başlayan av yasağı, 1 Eylül itibari ile sona erecek. Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren avcılık serbest olacak. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, " Bölgemizde çıkan türlerin asgari avlanma boyu: hamsi 9 cm, istavrit 13 cm, sardalya 11 cm, palamut 25 cm, Mezgit 13 cm, lüfer 18 cm, kırlangıç 18 cm, kalkan 45 cm, Eşkina 35 cm, dil 20 cm, barbunya 13 cm ve tekir 11 cm dir. Hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça %15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça %5 istisna tanınır. Av sezonu ile ilgili Akçakoca İlçe Merkezi ve Melenağzı köyünde balıkçılarımıza gerekli bilgilendirme toplantıları yaptık. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için balıkçılarımızın yasalara uyup deniz kirliliğine mahal verecek hareketlerden uzak durulması gerektiğini belirttik" ifadelerini kullandı.

Çiçek son olarak, 2021-2022 avcılık sezonunun balıkçılarımız için bol ve bereketli geçmesi dilediğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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