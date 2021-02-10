Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, balığı ağdan kurtarıp, yeniden denize bıkarken, bu anlar teknedeki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karataş ilçesinde balık avı için gece tekne ile Akdeniz'e açılan balıkçılar, denizden ağı çektiklerinde nadir görülen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen ay balığı (mola mola) ile karşılaştı. Balıkçılar, küçük balıkları alıp, ay balığını ise ağdan kurtararak, yeniden denize bıraktı. Denize bırakılan ay balığı, karanlık suda gözden kayboldu. Bu anlar teknedeki balıkçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Birkaç gün önce de Karataşlı balıkçılar, Akdeniz açıklarında 15 metrelik oluklu balina ile karşılaşmışlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ