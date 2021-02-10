Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı

10.02.2021 23:42 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:52
Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, balığı ağdan kurtarıp, yeniden denize bıkarken, bu anlar teknedeki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karataş ilçesinde balık avı için gece tekne ile Akdeniz'e açılan balıkçılar, denizden ağı çektiklerinde nadir görülen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen ay balığı (mola mola) ile karşılaştı. Balıkçılar, küçük balıkları alıp, ay balığını ise ağdan kurtararak, yeniden denize bıraktı. Denize bırakılan ay balığı, karanlık suda gözden kayboldu. Bu anlar teknedeki balıkçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Birkaç gün önce de Karataşlı balıkçılar, Akdeniz açıklarında 15 metrelik oluklu balina ile karşılaşmışlardı. 


Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı
Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı
Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı
Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı
Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkçıların ağına takılan nesli tehlike altındaki ay balığı, tekrar denize bırakıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 23:53:43. #1.16#
title