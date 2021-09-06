Balıkçıların ağına takılan deniz mayını imha edildi
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Balıkçıların ağına takılan deniz mayını imha edildi

Balıkçıların ağına takılan deniz mayını imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
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