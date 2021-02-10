Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı

10.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:00

Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.

Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.

Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.

Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı
Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Selami Şahin Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 00:00:42. #1.16#
title