Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı
10.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:00
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.
Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Kaymaz