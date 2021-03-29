Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı
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Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan balıkçıların, ağlarda kullandıkları kurşunları çalındı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan balıkçıların, ağlarda kullandıkları kurşunları çalındı.

Olay, ilçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Mollaoğlu'na ait balıkçı teknesinin yanında bulunan ve balıkçıların avlanma esnasında ağlarda kullandıkları kurşunlar çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan kurşunların çalındığı bölgede inceleme başlattı.

Olayla ilgili bilgi veren Mustafa Mollaoğlu, "Yaklaşık 65 Bin TL değerinde ki ağlarda kullandığımız kurşunlar çalındı. Zaten zor bir sezon geçirdik ve bu hırsızlıkla iyice sıkıntıya girdik. Yetkililerden isteğimiz hırsıların bulunmasıdır" dedi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. - ORDU

Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı
Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı
Balıkçıların ağda kullandıkları kurşunları çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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