Balıkçıları 'Mezgit' Ayakta Tutuyor

SAMSUN (İHA) – Avcılık sezonundan umduğunu bulamayan Samsunlu balıkçılar, mezgit satışları sayesinde ayakta durduklarını söylediler.

Karadeniz'in incisi hamsi ve en doyurucu balıklarından biri olan palamut bu sene hayal kırıklığı oluşturdu. Palamut, sadece sezonun ilk günlerinde kendini gösterirken, hamsi ise zaman zaman balıkçının yüzünü güldürdü. Bu sezon istedikleri satışı yapamadıklarını ifade eden balıkçılar, mezgit sayesinde ayakta durduklarını ifade ettiler.

Sıcak havalar nedeniyle sezonun kurak geçtiğini belirten Samsunlu balıkçı Kurtça Aydın, "Bu sezon bir türlü yüzümüz gülmedi. Hep bir umutla balık bollaşacak diye bekledik. Ama artık umudumuz kalmadı. Hamsi ve palamut hiç olmadı. Karadeniz'de hava sıcaklıkları sezon boyunca mevsim normallerinin üstünde gitti. Durum böyle olunca da balıklar, soğuk suları seven hamsinin peşinden Rusya, Gürcistan ve Ukrayna kıyılarına kaçtılar. Bu sene ayakta durmakta çok zorlandık. Mezgit sayesinde durumumuzu idare ettik. Bu sezon en çok mezgit sattık. Mezgidin kilosunu 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor" dedi.

Mezgit de olmasa hiç ayakta duramayacaklarını vurgulayan balıkçı Hasan Köse, "Balık bu sene çok az oldu. Ne komisyoncular, ne balıkçılar ne de kaptanlar umduğunu bulamadı. Sıcak havalar belimizi büktü. Balıklar, bu sene soğuk sulara kaçtı. Bize gelen balıklar da Karadeniz'deki uzak ülkelerin soğuk kıyılarından geliyor. Bu sene mezgit az olsa da yine en çok mezgit ve kültür balıkları sattık. Şu anda yeni yeni yayın balıkları çıkıyor. Şu anda uzunlukları 1 metreye kadar çıktı. Havalar biraz daha soğursa daha büyük yayın balıkları gelecek diye umuyoruz. Yayın balığının kilosunu da şu anda 20 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

Şu anda balık fiyatları kefal, uskumru, istavrit, mezgit, hamsi 10 TL, alabalık 15 TL, zargana, çinakop 20 TL, çupra, lüfer 25 TL, yayının kilosu 20 TL ve kalkanın kilosu 125 TL'den müşterilere sunuluyor. - SAMSUN