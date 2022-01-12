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Balıkçılardan fırtına uyarısı

Balıkçılardan fırtına uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar üç gün sürecek fırtınanın balık fiyatlarını yükselteceğı konusunda vatandaşları uyararak, balık almaları çağrısında bulundu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar üç gün sürecek fırtınanın balık fiyatlarını yükselteceğı konusunda vatandaşları uyararak, balık almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan fırtına sonrası Marmara, Ege ve Karadeniz'de fırtına başladı. Üç gün sürmesi beklenen fırtınanın balık fiyatlarını yükseleceğini belirten Bandırmalı balıkçı Barış Yıldız, "Bugünden itibaren 3 gün sürecek bir fırtınalı hava var. Fırtınada kayıklar denize açılamayacağı için balık azlığından fiyatlar biraz yüksek olacak. Şu anda Hamsinin kilosu 50 Lira, Erdek tarafından gelen yerli Kolyoz var onun kilosu da 30 Lira. Yerli Hamsi 50 Lira İstavriti kilosu da 25 Liradan satıyoruz. Bugün balık fiyatları uygun. Yarın fiyatlar yüksek olabilir. Biz vatandaşları uygun fiyata balık almaları için uyarıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkçılardan fırtına uyarısı

Balıkçılardan fırtına uyarısı

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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