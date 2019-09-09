Balıkçılarda palamut hayal kırıklığı yarattı

09.09.2019 15:18

Eynesil Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Kılıç, yeni av sezonunda palamudun balıkçılarda hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, yeni av döneminin başlamasının üzerinden bir haftalık sürecin geçtiğini belirtti.

Normal şartlarda bugünlerde tezgahlarda palamut, istavrit ve mezgitin bol olması gerektiğini aktaran Kılıç, "Balıkçılarımız umduğunu bulamadı. Böyle devam eder, ilerleyen günlerde hamsi avcılığı da olmazsa küçük çaptaki balıkçılarımız gibi büyük balıkçılarımızda büyük ekonomik sıkıntı içerisine girebilir." dedi.

Denizdeki balıkların azalmasında bir çok etkenin yattığını sözlerine ekleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Son zamanlardaki iklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığındaki aşırı yükseliş torik yumurtalarının telef olmasına, palamut yavrularının ölümüne neden olmuştur. İstavrit ve mezgit balığının azalmasına ve boyutunun küçülmesine neden olan etkenler pek çoktur. Bunların başında bilinçsiz avcılık, denizlerdeki kirlilik oranının artması, iklim değişikliği, yunus balıklarının popülasyonun artması, ışık kirliliği ve kimyasal atıkların deniz suyuna karışması gibi birçok etken yatmaktadır."

Kaynak: AA