Balıkçılara eşlik eden yunuslar böyle görüntülendi
Balıkçılara eşlik eden yunuslar böyle görüntülendi Yunuslar, teknenin yanında yüzdü Hatay'ın Samandağ ilçesinde yunuslar, balıkçı teknesinden gel diyen balıkçının yanında yüzdü.
Balıkçılara eşlik eden yunuslar böyle görüntülendi
Yunuslar, teknenin yanında yüzdü
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yunuslar, balıkçı teknesinden gel diyen balıkçının yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen tekne de bulunanlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Samandağ Sahilinin açıklarında balıkçı teknenin önünde bir anda yunuslar belirdi. Teknenin içinde bulunan biri yunuslara gel deyince yunuslar bu çağrıyı çağrısız bırakmayıp teknenin etrafında yüzmeye başladı. Yunusları ilgiyle izleyen balıkçı teknesinde bulunanlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş