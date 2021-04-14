Balıkçılara av yasağı uyarısı
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Balıkçılara av yasağı uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkçılara av yasağı uyarısı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden iç sularda kalkan, palamut, torik, sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin yanı sıra deniz salyangozu avlanma yasağının 15 Nisan itibarıyla başladığı duyurularak balıkçılara uyarılarda bulunuldu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden iç sularda kalkan, palamut, torik, sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin yanı sıra deniz salyangozu avlanma yasağının 15 Nisan itibarıyla başladığı duyurularak balıkçılara uyarılarda bulunuldu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av yasağının başlaması ile balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Eylül 2021 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Başta balıkçılar olmak üzere, tüm halkın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanların en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermelerini ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerekmektedir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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