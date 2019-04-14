Balıkçılara Av Yasağı Uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasağıyla ilgili balıkçılara uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi artırmak ve stokları koruma adına denizlerde genel av yasaklarının başlayacağı anımsatıldı.

Gırgır ağları ile su ürünleri ve algarna ile deniz salyangozu avcılığının 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerinde yapılamayacağı anlatılan açıklamada, "15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan avcılığı yasaktır. Serbest dönemde uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden kalkan avcılığı izin belgesi alınması zorunludur." ifadesi kullanıldı.

Aynı tarihler arasında palamut ve torik avcılığının da yasak olduğu vurgulanan açıklamada, 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığının yapılabileceği aktarıldı.

Ordu'nun Taşkana Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü trol ile su ürünleri avcılığının dönem boyunca yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Balıkçılarımızın avlanma usul ve esaslarına uymaları ve daha detaylı bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA