Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
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Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü

25.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:01
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü

ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçılar, limana yüzlerce kasa hamsiyle döndü.

ZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçılar, limana yüzlerce kasa hamsiyle döndü. Hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. 

Trabzon, Samsun, Ordu gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, Karadeniz açıklarında hamsi avını sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayarak gece geç saatlere kadar süren av sonrası tekneler avladıkları hamsileri karaya çıkarmak üzere Kozlu limanına geldi. Köpük kasalara doldurulan hamsiler TIR'lara yüklendi. Hamsiler, ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. Tekne kaptanı Fahri Ören, avladıkları yaklaşık 10 ton hamsiyle karaya döndüklerini ancak bu yıl hamsinin şu an için bol gözükmediğini söyledi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsinin Zonguldak açıklarında kendini gösterdiğini anlatarak, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz." dedi. 

 

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Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü
Balıkçılar yüzlerce kasa hamsiyle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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