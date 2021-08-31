Balıkçılar yeni sezonun heyecanını yaşıyor
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Balıkçılar yeni sezonun heyecanını yaşıyor

Balıkçılar yeni sezonun heyecanını yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, av yasağına saatler kala, aylar sonra denize çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, av yasağına saatler kala, aylar sonra denize çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Geçen sezon Marmara Denizindeki salya belası sebebiyle sezonu yarım bırakan Tekirdağlı balıkçılar, bu gece saat 00.00'dan sonra başlayacak olan av sezonu için tüm hazırlıklarını eksiksiz tamamladı. Balıkçılar bugünden sonra "Vira Bismillah" diyerek denize açılmanın heyecanını yaşayacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, heyecanla bu geceyi beklediklerini ifade ederek, "Geçen sene erken kontak kapattık. Bu yıl hayırlısı ile ağlarımızı atacağız. Salya sebebiyle geçen yıl balıkçımız büyük sıkıntı yaşadı. Bu yıl salya gözükmüyor. İnşallah denizde kısmetimizi arayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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