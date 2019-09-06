Balıkçılar yeni sezonun başında umduklarını bulamadı

06.09.2019 09:28

Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte ağlara takılan balıklar tezgahları süslerken, Ordu'da balıkçılar sezonun bekledikleri gibi başlamadığını belirtti.



Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül'de başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermedi. Balıkçılar istavritin çok büyük olmadığını, sezonun umdukları gibi başlamadığını belirtti.



"Durum iç açıcı değil, kritik"



Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, "Şu anda tezgahlardaki son durum iç açıcı değil, kritik bir durum var. Denizlerde istavritten başka bir şey çıkmıyor. Mezgit ve barbun da var ama kayda değer bir balık çıkmıyor. Tezgahlarda hamsi, istavrit, kolyoz, mezgit ve kültür balıkları var. Sezonumuz açıldı, tüm balıkçı camiaya hayırlı olsun" dedi.



"Balıklar iri çıkmıyor"



Talebin olmasına ve fiyatların uygun olmasına rağmen müşterilerin ve kendilerinin iri çıkmayan istavritten memnun olmadıklarını aktaran Ceylan, "Şu an talep çok, fiyatlar uygun ama iri balıklar çıkmıyor, orta boy balıklar çıkıyor. Bu durumdan biz ve müşteriler memnun değil, ince balıklara talep az oluyor. Şu anda denizden palamut çıkması gerekirken, istavrit ile başladık ve palamut balığının görüntüsü yok. İnşallah ekim ayında palamut olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



İstavritin 10, hamsinin 20, uskumrunun 15, barbun ve mezgitin 20-25, kültür balıkları olan levrek, çupra ve somonun ise 30 liraya satıldığını da sözlerine ekleyen Ceylan, çok bol olduğu sürece fiyatların düşeceğini ancak en ucuz balığın 10 liradan aşağı satılmasını beklemediklerini ifade etti.



Taylan İskender de sezonun ilk balığının zayıf olduğunu söyledi. İlerleyen zamanlarda balık çeşitlerinin güzelleşeceğini ifade eden İskender, temennilerinin bu yönde olduğunu aktardı. - ORDU

Kaynak: İHA