Balıkçılar yeni sezondan umutlu
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Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçılar yeni sezondan umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklara başladı.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklara başladı. Balıkçılar pandemiden dolayı zor günler geçirmelerine rağmen bu sene balığın fazla olacağını ifade etti.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de kalkacak av yasağına aylar kala balıkçılar hazırlıklara başladı. Balıkçılar yeni sezon öncesinde teknelerini ve ağlarını bakıma aldı. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından balıkçılar 1 Eylül'de denize açılarak ağlarını denize bırakacak.

20 yıllık balıkçı Çağrı Eliyazıcı, bu senenin güzel geçeceğini inandıklarını belirterek, "2021 balık sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Çinekop palamut bu sezon bol olacak. Ümitlerimiz var. Hazırlıklarımıza başladık. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Pandemiden dolayı baya sarsıldık. Bu senenin güzel geçeceğine inanıyoruz. Ağlarımızın dikimleri yapılıyor. Buzhane ve balık arabaların bakımları yapılıyor. Birde bu sene daha çok balıkçılığın olacağını düşünüyorum. Bazı yasaklar oldu. Balıklar biraz daha büyüdü. Havyarlamalarını daha iyi yaptılar. Şu anda denizde inanılmaz istavrit bolluğu var "dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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