Balıkçılar yeni sezondan umutlu Kayseri'de balıkçılar, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından başlayacak yeni sezonda satışlarının bol olmasını bekliyor.

Kayseri'de balıkçılar, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından başlayacak yeni sezonda satışlarının bol olmasını bekliyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla beraber 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denizle buluşturacak olan balıkçılar, Anadolu'da balık satışı yapan işletmeleri heyecanlandırdı. Av yasağının kalkmasıyla beraber işlerinde de bir artış beklediklerini dile getiren Kayserili 25 yıllık balıkçı Ercan Tunç, "Virüs olmasaydı şuan durumumuz iyi olacaktı. Balıklarımız şuan ucuz. 1 Eylül'de de av yasağı kalkıyor ve sezonumuz açılıyor. İnşallah palamudun bol olmasını bekliyoruz. Hamsi ve istavritin iyi olmasını istiyoruz. Eğer balık bol olur ise fiyatı da düşer. İnsanlarımız balığı bol tüketir ve sezonumuzda iyi gider. Korona virüs bizi çok etkiledi. Biz fiyatlarımızı yarı yarıya düşürdük. Levrek 30 TL'den 20 TL'ye düştü, Çupra 35 TL'den 29 TL'ye düştü. Somon 45 TL'den 30 TL'ye düştü. Baya bir indirim yaptık ama virüsten dolayı işlerimizde düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA