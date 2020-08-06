Balıkçılar yeni sezondan umutlu
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Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımını hızlandırdı.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu
06.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:51

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımını hızlandırdı. Balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla teknelerini limana çeken balıkçılar, 1 Eylül tarihinde başlayacak yeni sezon öncesi, zarar gören ağlarının bakım ve onarımına hız verdi. Tekne ve ağlarında bakımlarını sürdüren Ordulu balıkçılar, bu senenin hamsi, çinakop, istavrit ve az da olsa palamut açısından bereketli olacağını kaydettiler.

TEKNELERİN VE AĞLARIN BAKIMLARI YAPILIYOR

Ordu'da yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Adem Demirkesen, teknelerin ve ağların bakımını yaparak, yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Güzel bir sezon umut ettiklerini ifade eden Demirkesen, "Şu anda güzel bir sezon olacak. Şimdilik iyi görünüyor, tabii ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz" diye konuştu.

"SEZONDAN UMUTLUYUZ, HALKIMIZ BOL BALIK YİYECEK"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan Tamer Özbekçi de, "Şu anda ağlar onarılıyor, arkadaşlar tekneyi hazırlıyorlar. Yaklaşık 3 hafta sonra hazır olacağız. 1 Eylül tarihinde 'Bismillah' diyerek denizlere açılacağız. Heyecanlıyız ve umutluyuz. Mayıs ayından itibaren biz burada hazırlanıyoruz. Sezondan umutluyuz, orta düzeyde palamut bekliyoruz. İstavrit, çinakop bekliyoruz inşallah vatandaşlar bu sezon bol bol balık yiyecek" şeklinde konuştu.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA

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