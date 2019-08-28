Balıkçılar "Vira bismillah" için gün sayıyor

28.08.2019 11:08

HAYATİ AKÇAY/GÜLTEKİN YETGİN - Denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül yaklaştıkça hızlandı.

Ordulu balıkçılar yeni sezon öncesi teknelerin son bakımlarını yaparken, bazı balıkçılar da ağlarını onarıyor.

Yeni sezon öncesi Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Tersanesi ve Perşembe Kışlaönü Balıkçılar Barınağı'nda yoğunluk yaşanırken, buradaki balıkçılar "Vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezona çok kısa bir süre kaldığına işaret etti.

Yaklaşık 2,5 aydır hamsi ve palamut ağlarına bakım yapıldığını anlatan Karadeniz, balıkçıların teknelerinde kaynak ve boya gibi işlemleri tamamladığını belirtti.

Karadeniz, balıkçılar için bakım süreçlerinin çok zor geçtiğini ifade ederek, "Artık 1 Eylül öncesi bakım sürecinde sona geldik diyebiliriz. Balıkçılarımız son kontrollerini yapıyor. İnşallah 31 Ağustos gecesi 'Vira bismillah' diyerek teknelerimizi denizle buluşturacağız." dedi.

Hamsi bu sezon yüz güldürebilir

Yeni sezonda özellikle palamuttan umutlarının az olduğunu dile getiren Karadeniz, denizde görülen işaret ve tahminlerin bu yönde olduğunu kaydetti.

Ünal Karadeniz, hamside ve istavritte ise beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Özellikle hamsinin bu sezonda çok bol miktarda olacağını tahmin ediyoruz. Tüm balıkçılarımızın hamsi avcılığı noktasında çok güzel bir sezon geçireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'de balıkçılığın aş, iş ve umut demek olduğunu vurgulayan Karadeniz, yeni sezonun sektöre hayırlar getirmesini diledi.

Kumbaşı Tersane İşletmecisi Muammer Kaya ise balık av sezonu öncesi tersanede çok yoğun çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, çok sayıda gırgır teknesinin bakım için tersanede olduğunu söyledi.

Birkaç aydır balıkçı teknelerinin tersanede bakımda olduğunu kaydeden Kaya, bu bakımların da artık sonuna gelindiğini aktardı.

Gemi kaptanı Osman Küçük, ağ onarımı ve tekne bakımında sona geldiklerini belirterek, yeni sezondan, özellikle hamsi avından umutlu olduklarını dile getirdi.

Balıkçılar palamuttan umutsuz

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise hazırlıklarını tamamlayan balıkçıların 31 Ağustos gecesini beklediğini söyledi.

Sezona palamut avcılığıyla başlanacağını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamut şu anda çok az miktarda görünüyor, özellikle geçen seneye oranlarsak Karadeniz'in tamamında kıyı balıkçılarımız yaklaşık bir aydır çapariyle palamut avlıyordu ama bu sene sezonunun başlamasına az bir süre kalmasına rağmen çapariyle avcılık yok denecek kadar az. Geçen yıl barınaklardan çapariyle bin palamut avlanırken, bu yıl ortalama 150 avlanıyor. Batıdan doğuya kadar palamut kendini göstermiyor."

Palamudun az olmasının doğal şartlara bağlı olabileceğini belirten Arslan, vatandaşların eylülde istedikleri kadar palamut tüketemeyebileceğini, ekim ve kasım aylarında palamutta artış olabileceğini aktardı.

Giresun'un Keşap ilçesi Tepeköy Gulak Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan İsmail Öztürk ise sezonun açılışından ümitsiz olmalarına rağmen tüm hazırlıklara devam ettiklerini aktardı.

Öztürk, "Balık olsa da olmasa da hazırlık yapıyoruz, bizim işimiz bu. Ağları hazırlamazsak, tekneleri hazırlamazsak seneye iki katı masraf olur, işin içinden çıkamayız. Yine de mücadele edeceğiz. Zaten küçük balıkçı için bir tek palamudun getirisi iyi oluyor, o da bu sene iç açıcı değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA