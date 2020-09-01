Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi
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Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Balıkçılar
01.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:30

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Samsun'da av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. İstiklal Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, AA muhabirine, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Sezonun ilk gününün oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni sezonun ilk gününde bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya avlandı. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Denizde balık görünüyor. Bereketli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, ilk gün tezgahta palamudun tanesinin 10 lira, istavritin kilosunun 15 lira, mezgitin ve barbunun kilosunun ise 25 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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