Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi Trabzon'da balık avı sezonu düzenlenen törenle açıldı Yoroz Limanında düzenlenen törenle yeni balık av sezonu mehter takımı ve dualar eşliğinde açıldı Trabzon'da 2021-2022 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açılırken balıkçılar yeni sezonda ağlarını...

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon'da balık avı sezonu düzenlenen törenle açıldı

Yoroz Limanında düzenlenen törenle yeni balık av sezonu mehter takımı ve dualar eşliğinde açıldı

TRABZON - Trabzon'da 2021-2022 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açılırken balıkçılar yeni sezonda ağlarını denizle buluşturdu.

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz Limanı'nda 2021-2022 sezonu için düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay ve davetliler katıldı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan programda bir konuşma Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, Trabzon'da bin 95 balıkçı gemisinin bulunduğunu 4 bin 700 tayfanın deniz balıkçılığı yaptığını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık sektörü yüz binlerce insana ekmek kapısı olduğu gibi gelişen ülkemizin, büyüyen nüfusunu beslemekte de ayrıca önemli bir kaynaktır. Ülkemizde avlanma yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda ortalama 400-500 bin ton arasındadır. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz'de avcılığı yapılan başta hamsi olmak üzere istavrit ve palamut oluşturmaktadır. Balıkçılık alanında ülkede ve dünyada önemli bir potansiyel olan şehrimizde halen bin 95 balıkçı gemisi sahibi 4 bin 700 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır. Balık avcılığına alternatif olarak denizimizde 10 kafes işletmemiz üretimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Karada ise 50 adet alabalık üretim tesisi ile şehrimiz ülke balıkçılığına destek sağlamaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 adet su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 adet Su ürünleri Kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır. Şunu da unutmamalıyız ki ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyunuz. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilirken daha sonra tekneler denize açıldı.

"Bereketli olmasını umut ediyoruz"

Balıkçı Orhan Köse, hazırlıkların aylar öncesinden tamamlandığını kaydederek, "Bu gece sezonumuz başlayacak. Çok heyecanlıyız. Hamsi olduğu söyleniyor. Palamut henüz yok dediler. Denizden döndüğümüz zaman denizin durumunu göreceğiz. Hayırlı olur inşallah, bereketli olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Turgut Çetindemir ise, denizde balığın görülmediğini dile getirerek, "Bu sezon hayırlı bir avcılık olmasını diliyoruz. Umarım biz balıkçıların yüzü güler. Halkımız iyi balık yer. Kazasız belasız bir sezon bekliyoruz. Şu an denizde çok balık görünmüyor ama ilerleyen zamanlarda bereketli olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okan Yanıkdağ da bu sene bol bir avcılık umduklarını vurgulayarak, "Bu sene denizde balık fazla. Geçen yıl avlanabilir boy sıkıntısı yüzünden avcılıkta istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl beklentimiz yüksek. Denizden umduğumuzu alabilmenin çabasını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca