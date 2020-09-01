Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Balıkesir'de, "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Ayvalık ilçesinde yapılan törenle açıldı.

01.09.2020 08:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:23

Balıkesir'de, "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Ayvalık ilçesinde yapılan törenle açıldı.

Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli olmasını dileyen Belediye Başkanı Ergin burada yaptığı açıklamada, "Ben, Ayvalıklı ve ülke genelinde ekmeğini bu işten çıkarmaya çalışan tüm balıkçılarımıza bol bereketli, kazasız, belasız sezonlar diliyorum, vira Bismillah" diye konuştu.

Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık'ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek bu sene av sezonunun iyi geçeceğini umduğunu söyledi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını aktaran Biran, "Bugün 1 Eylül itibarıyla açılan sezonumuz inşallah balıkçı arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Bol kazançlı geçer inşallah. Bu akşam bizi, misafirimiz olan Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin bey yalnız bırakmadı. Sağ olsun, çok memnun olduk." dedi.

Törene, Belediye Meclis Üyeleri Melih Arslan, Ali Jale, Serdar Tuç, Belediye Kültür Müdürü ve Tiyatro Sanatçısı Erkan Cılak katıldı.

Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural Sağlık
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş Politika
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Ekonomi
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada 3. Sayfa
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır 5 yaralı
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır 5 yaralı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Motosikletli kadının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Motosikletli kadının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Fatma Girik Defne Samyeli
Spor Şenol Güneş Sinan Gümüş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk İzmir Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 08:23:07. #1.15#
title