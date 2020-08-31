Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

31.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:25

Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

SAMSUN - Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek kısmetleri için teknelerle denize açılarak ağ attı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımı ile tören düzenlendi.

"20 milyon euro'nun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var"

Av sezonu açılışında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bu akşam gerçekten çok mutlu ve güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Hocamızın duası ile 4 buçuk ay aradan sonra 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılık sezonunu açıyoruz. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Çocukların beslenmesinden, omega 3 ihtiyacımızdan ve her türlü vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde balık yemenin, balıkla beslenmenin hem vücut direncini arttırması hem de bağışıklığı arttırması açısından önemlidir. Balıkçılık baktığımızda ihracata destek oluyor. 20 milyon euro'nun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Yakakent tarafından su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Mavi vatanın her türlü nimetleri insanımızın inşallah hizmetinde olmak suretiyle bunları biz hizmete sokacağız. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye'de Samsun balıkçılığın en önemli merkezlerinde bir tanesidir. Yeni bir avlanma sezonunu birlikte açmış olduk. Bu yıl bereketli gözüküyor. Yarın ilk neticeleri alacağız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon euro'yu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız, belasız bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını ve 'Vira Bismillah' diyerek bu gece denize ağa atacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından dualar edildi. Vali Zülkif Dağlı, Başkan Mustafa Demir ve beraberindekiler balıkçılarla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı.Törene ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, ve balıkçılar katıldı.

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Güncel
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Dünya
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak '3CLpro' adlı enzim yerli olarak üretildi
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hülya Avşar Yıldız Tilbe Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 23:33:33. #1.14#
title