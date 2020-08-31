Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
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Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Balıkçılar
31.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:13

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin katılımı ile tören düzenlendi.

"20 milyon euronun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var"

Av sezonu açılışında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bu akşam gerçekten çok mutlu ve güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Hocamızın duası ile 4 buçuk ay aradan sonra 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılık sezonunu açıyoruz. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Çocukların beslenmesinden, omega 3 ihtiyacımızdan ve her türlü vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde balık yemek, balıkla beslenme hem vücut direncini arttırması hem de bağışıklığı arttırması açısından önemlidir. Balıkçılık baktığımızda ihracata destek oluyor. 20 milyon euronun üzerinde balıkçılıktan ihracatımız var. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Yakakent tarafından su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Mavi vatanın her türlü nimetleri insanımızın inşallah hizmetinde olmak suretiyle bunları biz hizmete sokacağız. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Türkiye'de Samsun balıkçılığın en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Yeni bir avlanma sezonunu birlikte açmış olduk. Bu yıl bereketli gözüküyor. Yarın ilk neticeleri alacağız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon euroyu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını ve 'Vira Bismillah' diyerek bu gece denize ağa atacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından dualar edildi. Vali Dağlı, Başkan Demir ve beraberindekiler balıkçılarla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı. Törene ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve balıkçılar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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