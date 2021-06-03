Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli
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Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli

Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde balık avlayarak geçimini sağlayan küçük tekne sahipleri ve balıkçı esnafı, müsilajdan dolayı zor günler geçiriyor.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde balık avlayarak geçimini sağlayan küçük tekne sahipleri ve balıkçı esnafı, müsilajdan dolayı zor günler geçiriyor.

Bandırma Körfezi'ni ve limanı dolduran müsilajın etkisi, 2 gündür sürüyor. Balıkçı esnafı Ali Çakıroğlu, satışlarda yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandığı belirterek "Müsilaj satışlarımızı aşağı yukarı yüzde 50 oranında etkiledi. Dün akşam Prof. Dr. Mustafa Sarı katıldığı bir programda 'balık bulursanız yiyin' dedi. Bizler de vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz. Müsilaj her sene olan bir şeydi ama bir ayda kayboluyordu bu yıl uzun sürüdü. Balıklarda bir şey yok, güvenerek satıyoruz" dedi.  

'AĞI DENİZDEN ALAMIYORUZ'

20 yıldan bu yana dalgıçlık ve balıkçılık yapan Özcan Çelik, müsilajın teknelere verdiği zararı ve balık avına etkilerini anlattı. Çelik, "Bazı tekneler su soğutmalı müsilaj boruları tıkıyor. Ben aynı zamanda dalgıçlık yapıyorum 17-18 metre derinliklerden müsilaj akın akın geliyor. Şu an üst tabaka ısındı ama aşağıda serin su var bu da 7 metrelerde falan. 7 metreye gelen salya suların ısınmasıyla birlikte kendini hemen yukarıya atıyor. Bunun çürümesiyle birlikte deniz suyu kapkara bir hale geliyor. Denizdeki oksijen azalmakta. Bir ağla 1-2 kasa balık alırken şimdi ağları salya kapladığı için 1-2 kilo balık dahi alamıyoruz. Müsilaj nedeniyle denizden ağı almak da çok zor. Eskiden 100 kilo olarak çektiğimiz ağın ağırlığı 500-1000 kilo oluyor. Bu yüzden şu an paydos durumundayız. 14 Nisan'dan bu yana iki defa ağ atabildim. Ağı, salyadan dolayı denizden alamıyoruz " diye konuştu. 


Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli
Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli
Balıkçılar ve esnaf müsilajdan dertli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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