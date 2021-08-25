Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi
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Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi

Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, balıkçı teknesinin yanında yüzen iki yunus, teknedekiler tarafından görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, balıkçı teknesinin yanında yüzen iki yunus, teknedekiler tarafından görüntülendi.

Samandağ ilçesinde balıkçılar teknenin yanında yüzen 2 yunusu fark etti. Balıkçılar bu anları görüntüledi. Görüntülerde, yunusların teknenin yanında yüzdüğü ve suya girip çıktıkları görüldü.


Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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