Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı
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Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı

Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci, bazı sektörlerde olduğu gibi balık esnafını da olumsuz etkiliyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci, bazı sektörlerde olduğu gibi balık esnafını da olumsuz etkiliyor.

Trabzon Balık Hali sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra balık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle son yılların en durgun Ramazan ayını yaşarken, balıkçı esnafları, geçen yılki Ramazan'da az da olsa işlerinin iyi gittiğini ancak bu seneki Ramazan'da istedikleri gibi satış yapamadıklarından yakındı.

Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan ayı olması nedeniyle balığa pek rağbet olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Ramazan'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için balığa pek rağbet olmadı. Dolayısıyla satışımız da pek olmadı. Bunun yanı sıra pek çeşit de olmadı, bu Ramazan eski Ramazanlar gibi olmadı. Eskiden Ramazanlarda işimiz çok güzel olurdu, yetiştiremezdik. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan balık da az geliyor, dolayısıyla alış veriş durgun. Tezgahlarımızda genelde Çupra, Levrek, Somon, Mizgit, İstavrit, Barbun çeşitleri bulunuyor. Levrek 55 TL, Çupra 50 TL, Somon 40 TL, Mezgit 40-60 TL, İstavrit 50 TL ve Barbun 40-60 TL civarı fiyatlardan satılıyor. Balık az çıktığı için fiyatı da yüksek oluyor. Bayramdan sonra belki işlerimiz açılır inşallah" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz da yaptığı açıklamada "Ramazan'da işlerimiz durgun. Pandemi dolayısıyla pek gelen olmuyor. Bu Ramazan diğer Ramazanlara göre ilk kez bu kadar durgun geçti. Geçen seneki Ramazan'da bu kadar etkilenmemiştik. Bu sene çok etkilendik diyebiliriz. Buna da şükürler olsun önemli olan Korona virüsünden bir an önce kurtulmamız. İşlerimiz durgun olsun sıkıntı yok" şeklinde konuştu. - TRABZON

Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı
Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı
Balıkçılar son yılların en durgun Ramazan ayını yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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