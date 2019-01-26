Balıkçılar Sinek Avlıyor

Sinop'ta son günlerde etkili olan fırtınanın dinmesinden sonra yaşanan yabancı bahar havası balık tutanları sevindirirken, satıcıları ise pek memnun etmedi.

Balıkçılar, balıkhanedeki tezgahların çeşit çeşit balıkla dolmasına rağmen satışların olmadığını bildirdi. Balıkçı İsmail Değer, "1 Eylül itibariyle palamut sezonu başladı. Palamutta gerçekten büyük bir bereket vardı. Halkımız ucuz palamut da yedi, pahalı palamut da yedi. Haliyle peşine hamsiler geldi. Hamsiler de gayet baya bir hamsi tutuldu. Balıkçı teknelerimiz baya bir hamsileri tuttular. Biz de balıkçılar olarak da hizmette bulunduk. Haliyle hamsinin çekilmesiyle beraber livana ve trollculara kaldık. Onlar da mezgit, çinekop, barbun gibi balıkları tutuyorlar. Denizde balık tutmak da kolay değil. Balık da artık çekilmeye başladı. Tezgahlar da baya boşalıyor. Satış da yapamıyoruz. Vatandaşın alım gücü de yok. Zaten bir ay önce ekmek parası için denize çıkan bir teknemiz battı, 2 balıkçımız vefat etti. Herkese Allah kolaylık versin diyorum. Biz de balıkçılar olarak ucuz balık getirmek isteriz ama balıklarımız az, alım gücü zayıf vatandaş da alamıyor. Şu andaki durum inanır mısınız tezgahta 10 TL'ye mezgit veriyoruz, alım gücü yok onu bile satamıyoruz. Bu nedenle biraz sıkıntı çekmekteyiz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA