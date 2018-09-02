Balıkçılar Sezondan Umutlu

Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından yeni sezonun ilk balıkları, Lüleburgaz'daki tezgahlarda yerini aldı.

İlçedeki balıkçılarda palamutun tanesi 12 ile 17 lira, istavritin kilosu ise 25 liradan alıcı bulmaya başladı.

Lüleburgaz'da balıkçı Ahmet Özpamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balığın bol olmasını ümit ettiklerini söyledi.

İlk günlere göre balığın bol olacağını tahmin ettiklerini belirten Özpamuk, bu yıl daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Sezonun ilk balıklarının tezgahta yerini aldığını aktaran Özpamuk, "Palamut ve istavrit ile sezonu açtık. Umarım ilerleyen günlerde çeşitler çoğalacak. Balıkçılar bu yıl bol balık olacağının sinyallerini verdi. Bizde sevinçle bekleyişe geçtik. Geçen sene çok kötü bir sezon geçirdik. İlk gün itibariyle palamut boylarına göre, 12 ila 17 lira arasında satışa sunuldu. İstavritte ise kilo 25 lira. Tüm balıkçı camiasına sezonun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.