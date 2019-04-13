Balıkçılar Sezondan Memnun Kaldı

Samsunlu balıkçılar, av sezonunun kapanmasına az bir süre kala sezondan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, 15 Nisan'da sezonu sonlandıracak. 15 Nisan'ın ardından denizlerde av yapılmayacak. Geride kalan sezondan oldukça memnun olduklarını dile getiren Samsunlu balıkçılar, bu sezon hamsi hariç diğer tüm balıklarda bolluk olduğunu söylediler.

Sezonun son balıklarının rağbet gördüğünü belirten balık satıcısı Adil Yaşar, "Bu sezon iyi başladı ve bitti artık. Yaz döneminde somon, alabalık, levrek, kefal ve çupra gibi kültür balıkları satacağız. Sezonun son deniz balıkları olan istavritin kilosu 8, mezgitin kilosu 5 ve barbunun kilosunu da 10 liradan satıyoruz. Vatandaşlar, sezonun son deniz balıklarına ilgi gösteriyorlar. Şu anda kültür balıklarından levrek ve somonun kilosu 25 lira. Çupra 27, kefal 15 ve alabalığın kilosu da 23 liradan satılıyor" dedi.

"Seneye hamside patlama bekliyoruz"

Gelecek av sezonunda hamsinin bol çıkmasını ümit ettiklerini vurgulayan balık satıcısı Bülent Çakmak ise, "Balık fiyatları sezona uygun başladı, uygun da bitti. Karadeniz'de balık bu sene bol çıktı. Palamut, barbun, mezgit, çinakop ve istavrit patlama yaptı. Bu sene bir tek hamsi bol çıkmadı. Bir daha ki sene de hamsinin patlama yapacağını umuyoruz. Bu sene hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzü güldü. Bundan sonra artık kafes balıkları satacağız. Olta balıkları da satmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Denizde 472, iç sularda ise 157 gemiyle balık avlanıyordu

Samsun'da av sezonunda 284 adet 0-10 metre arasında D plakalı gemi, 32 adet 10-12 metre arasında C plakalı gemi, 14 adet 12-15 metre arasında B plakalı gemi ve 142 adet de 15 metreden büyük A plakalı gemi, denizlerde avcılık için kullanılıyordu. İç sularda ise 157 gemi av için kullanıldı. Samsun'da toplam 629 gemi av sezonunda kullanıldı.

Denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen yasak, 31 ağustos gecesine kadar sürecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA